Lazio - Sassuolo, la pioggia concede una tregua: la situazione meteo all'Olimpico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Olimpico è pronto a ospitare Lazio - Sassuolo. Tra circa quaranta minuti, alle 18.00, arriverà il fischio d'inizio dell'arbitro che darà il via alla sfida con cui i biancocelesti riprenderanno il cammino in campionato dopo la sosta per le nazionale. Le condizioni metereologiche delle ore che hanno preceduto il match hanno fatto preoccupare i tifosi: una violenta grandinata si è abbattuta su Roma nella zona dello stadio. A questa ha fatto seguito un'intensa precipitazione che al momento sembra essersi placata. I giocatori sono appena entrati in campo per il consueto riscaldamento, e la pioggia ha concesso a tutti una tregua.

TORNA ALLA HOMEPAGE