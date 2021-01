Lazio - Sassuolo, per Acerbi è "sempre una partita speciale". Il 'Leone' aggiunge: "Non molliamo" - FOTO

Quella di oggi non è stata sicuramente una gara come le altre per Francesco Acerbi, in virtù delle tante stagioni trascorse tra le fila del Sassuolo. Il difensore l'ha sottolineato nel post pubblicato su Instagram al termine della gara: "È sempre una partita speciale". Poi un commento sul successo: "Contento per la vittoria, non molliamo".

