Lazio, scherzi social tra Strakosha e Felipe Anderson - FOTO

Difficile cancellare il passato alla Lazio: Felipe Anderson ha trascorso cinque anni nella Capitale. Qui è cresciuto e qui ha stretto amicizie che porterà con sé per sempre. Per esempio, quella con Thomas Strakosha. Il rapporto tra i due non si è incrinato con la lontananza e, anzi, sui social network non mancano mai scherzi e battute che l'uno rivolge all'altro. E così, sotto a una foto in cui il portiere biancoceleste è impegnato durante una partita, l'ex Lazio digita e commenta: "Vai a riposare fratello, lascia stare i social". Ovviamente, l'estremo difensore sta al gioco e se la prende a ridere.

LAZIO, LE PAROLE DI LIVERANI IN ESCLUSIVA A LLSN

LAZIO, JONY E' AD UN PASSO

TORNA ALLA HOMEPAGE