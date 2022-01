Lazio, Schwoch: "Assist Milinkovic? A casa mi sono alzato e ho applaudito. Su Immobile..."

Milinkovic e Immobile, assist di tacco e rete. Sono loro ad aprire il 3-0 della Lazio in casa della Salernitana, prendendosi la scena il primo con la classe, il secondo con i gol. Ai microfoni di DAZN Stefan Schwoch ha così commentato l'azione dell'1-0 dell'Arechi: "Ieri quando Milinkovic ha fatto l'assist di tacco a Immobile ero a casa sul divano e mi sono alzato ad applaudire. Una giocata strepitosa di un giocatore che è tra i centrocampisti più forti al mondo. Immobile? Io mi metto a ridere quando qualcuno riesce ancora a dubitare di un giocatore del genere. Uno che da quasi dieci anni fa almeno 20 gol a campionato credo che non si debba mai mettere in discussione, ma solo apprezzare".