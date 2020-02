Lazio, Sconcerti: "Gioca meglio di tutti, battendo l'Hellas cambia il campionato"

Il recupero contro l'Hellas Verona per scavalcare l'Inter al secondo posto e portarsi a sole due lunghezze dalla Juventus. Situazione impensabile ad agosto per la Lazio, quando il campionato era alle porte. Una squadra che, come ammesso a TMW Radio, da Mario Sconcerti è in questo momento quella con l'identità più chiara: "Si è scoperta improvvisamente la Lazio, perché finora si parlava solo di Juve e Inter. Poi ci si accorge di una cosa di cui parliamo da molto tempo. La Lazio è una gran bella squadra e gioca meglio di tutti. Immobile è un eccesso, si va verso i 40-50 gol. E sarebbe una cosa senza precedenti. E' la squadra più squadra tra le tre. Ma non vuol dire che è la migliore. Mentre gli altri cercano una faccia, la Lazio ce l'ha da un pezzo". Proprio il recupero può dire molto: "Sarà difficile incontrarli, ti possono mettere in difficoltà. La Lazio ha dimostrato di saperle gestire, vedi la Spal. Se va davanti all'Inter, il campionato cambia proprio immagine".

CALCIOMERCATO LAZIO, IN CINA HANNO PROVATO A PRENDERE CAICEDO

SERIE A, IMMOBILE UN ALIENO: LE STATISTICHE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE