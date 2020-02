Calciomercato Lazio, a gennaio il Beijing Guoan ha provato a prendere Caicedo

Un'altra doppietta e tanti attestati di stima per Felipe Caicedo. Un vero e proprio 'intoccabile' come lo ha definito ieri Simone Inzaghi in conferenza stampa. E non è un caso che la Lazio abbia deciso di blindarlo nonostante alcune sirene provenienti dall'estero. Risale allo scorso ottobre il rinnovo fino al 2022, ma l'ecuadoriano grazie alle sue prestazione ha raccolto grande interesse anche nell'ultima finestra di mercato. Come riporta tuttomercatoweb.com, il Beijing Guoan ha provato fino alle ultime ore di trattative a convincere l'ex Manchester City con un ricco triennale da tre milioni (il massimo concesso dall'attuale salary cap) più importanti bonus al momento della firma. Un'offerta rispedita subito al mittente: Caicedo è oggi un elemento centrale del progetto biancoceleste.

