Lazio, Sconcerti: "Serve Immobile, i tre davanti non reggeranno a lungo"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Le prestazioni della Lazio sono ottime, anche senza Immobile la squadra di Maurizio Sarri è riuscita a conquistare due vittorie nello stesso numero di partite e segnare quattro gol. Come rivelato ai microfoni di TMW Radio, però, il giornalista Mario Sconcerti non sembra credere nell'attacco leggere proposto dal tecnico toscano, nonostante gli ottimi, seppur solo iniziali, risultati:

"Zaccagni? E' nel momento migliore della carriera, un rendimento così non lo ha mai avuto. Quando sei nel posto giusto riesci a dare di più. E' un ottimo giocatore, chiedergli troppo è sbagliato. La Lazio deve cercare di riavere Immobile il prima possibile. I tre leggeri davanti non possono andare avanti troppo a lungo. Per quando riguarda la classifica, credo che c'è un cambiamento generale, c'è una grande società in crisi come la Juventus che lascia un vuoto e si sono inserite le altre. Ci sono buoni allenatori in ottimi ambienti, vedi Spalletti al Napoli, ma anche l'Atalanta. Dalla classifica attuale viene fuori un livello di calcio all'italiana".