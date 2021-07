Lazio, seconda giornata di test all'Isokinetic: c'è Radu - FOTO

La Lazio si prepara a iniziare la nuova stagione agli ordini del comandante Maurizio Sarri. Nella giornata ieri dopo il raduno a Formello sono state svolte le visite mediche presso la Clinica Paideia in cui erano presenti: Lucas Leiva, Stefan Radu, Danilo Cataldi, Pepe Reina, Luiz Felipe, Strakosha, Bobby Adekanye, Marusic, Milinkovic, Caicedo ed infine Manuel Lazzari. Questa mattina Radu, Fares e Cataldi sono arrivati all'Isokinetic di via Flaminia per svolgere altri test fisici e a riportalo è la Lazio tramite il suo profilo Twitter.

