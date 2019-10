Lazio, senti Adailton: "Pronta per la Champions League. Mihajlovic? Un guerriero"

Ai microfoni di "Non è la Radio" è intervenuto l'ex attaccante di Verona e Bologna Adailton, il quale ha avuto modo di affrontare diversi temi riguardo la stagione in corso e ha avuto modo di parlare anche di Lazio: "La Lazio è sempre una squadra da battere. Di diritto si candida per la corsa Champions League. É una squadra che fa della potenza offensiva il suo cavallo di battaglia. Poi quest’anno giocatori chiave come Milinkovic e Luis Alberto sono tornati ai livelli che tutti si aspettano. Se hai un’identità precisa, un’anima, è giusto non cambiare molto. Si cambia quando ci sono delle difficoltà. La Lazio da un po’ di anni mantiene la stessa ossatura. Questo sicuramente ti agevola per ottenere risultati".



MIHAJLOVIC - "L’ho avuto come allenatore nella sua prima esperienza a Bologna. Sapevo che fosse un lottatore, non avevo dubbi che avrebbe lottato così. Sta dando a tutti una dimostrazione di forza, non si è lasciato abbattere. Rimanere in panchina ad allenare il Bologna è un segnale forte. Sono convinto che uscirà da questa situazione".



FORMELLO, DITO LUSSATO PER IMMOBILE

CASSANO E LA SFIDA FRA LAZIO E ATALANTA

TORNA ALLA HOME