Lazio, Sergio: "Baroni scelta coraggiosa, Castellanos da doppia cifra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex terzino biancoceleste Raffaele Sergio è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Laziale. Durante la trasmissione 'Incondizionatamente Lazio' ha espresso il suo pensiero su alcuni singoli della squadra di Baroni. Queste le sue parole: “Sono rimasto molto impressionato dall'idea di prendere Baroni. Una scelta positiva, coraggiosa, Lui è una persona per bene, arrivato in ritardo in una piazza importante che si è meritato. Castellanos? Non sono meravigliato. Ho sempre pensato avesse grande qualità: ha la cattiveria giusta, è giovane e secondo me quest’anno per lui può essere decisivo. A doppia cifra può arrivarci a occhi chiusa. Lazzari? È un giocatore ricco di qualità, molto importante, che ha grande tecnica e velocità. La Lazio sotto l’aspetto della qualità deve far crescere i suoi giovani, che sono buoni. Quasi tutti mi hanno fatto un’ottima impressione. A me piace l'andazzo che si è creato: poche parole, tanta umiltà, vedo un ambiente positivo".