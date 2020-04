Lazio, sessione d'allenamento ad alto ritmo per Correa: "Tutto passa" - VD

Sono giorni complicati per gli italiani, chiusi in casa per contenere il contagio da Coronavirus. I giocatori, che da settimane non possono andare ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi, devono accontentarsi di proseguire la propria preparazione tra le mura di casa. L'importante, però, è non perdere la motivazione, la concentrazione, al fine di farsi trovare pronti nel momento in cui si riprenderà, come si auspica, il campionato di Serie A. Joaquin Correa ha pubblicato su Instagram un video in cui si riprende nel corso di una sessione di lavoro ad alto ritmo. La didascalia lascia intendere la voglia di tornare, a breve, alla normalità: "Tutto passa".

Coronavirus, Conte: "Via a potenza di fuoco da 400 miliardi per imprese"

Lazio, Rambaudi: "Il campionato deve essere terminato. No ai play-off"

TORNA ALLA HOMEPAGE