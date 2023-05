Lazio, sfida tra ex in Liga: Muriqi batte Escalante. E per il calciomercato...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

C'era anche un po' di Lazio nella sfida tra il Maiorca di Vedat Muriqi e il Cadice di Gonzalo Escalante, valida per 34° giornata di Liga Santander e terminata 1-0 in favore degli isolani. Una partita equilibrata, in cui si sono alternate molte occasioni da gol, tra cui anche una sui piedi del kosovaro che, con il risultato ancora sullo 0-0, non riesce a centrare la porta con il piatto destro. Fatica, invece, il centrocampista argentino come tutta la squadra andalusa. La sconfitta di ieri rischia di condannare il Cadice alla zona retrocessione: la squadra gialloblu attualmente è 15° ma con una partita in più rispetto alla concorrenza e con un solo punto a separarla dalla zona retrocessione. La Lazio, nel frattempo, si conferma spettatrice interessata. Se il Cadice, infatti, dovesse ottenere la salvezza sarebbe costretto a riscattare Escalante. E Muriqi? La stagione del kosovaro è a dir poco ottima, i 13 gol segnati gli permettono di confermarsi bomber dei maiorchini, che in estate lo hanno acquistato a titolo definitivo dalla Lazio, stipulando un 'accordo segreto' che potrebbe garantire alla società biancoceleste entrate importanti.