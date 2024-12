Lazio sfortunata... e poi c'è Zufferli. La rabbia social dei tifosi: "Defraudati!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio perde contro il Parma. I biancocelesti vanno subito in vantaggio con Rovella, poi arriva la segnalazione del fallo da parte del Var, e la rete viene annullata. Ma non è il solo episodio destinato a far discutere: l'arbitro, dopo il check col Var, non concede neanche il rigore per il fallo subito da Zaccagni. Castellanos prova a recuperare la partita verso la fine, la Lazio non molla fino al 95' ma alla fine deve arrendersi a una sconfitta amara, che interrompe una lunga serie d'imbattibilità, senza comunque metter in discussione la prestazione della solita squadra determinata e vogliosa. Sfortuna (tantissima!), i miracoli di Suzuki e di Valeri e poi un arbitraggio giudicato assolutamente non all'altezza della partita. La rabbia dei tifosi, come al solito, è apparsa subito evidente sui social, dove i biancocelesti hanno attaccato senza mezzi termini il direttore di gara e alcune sue decisioni. "Defraudati", il sentimento condiviso e che appare comune a tutti. Dopo le polemiche post-Ludogorets e il 'caso' Amsterdam, al Tardini l'ennesima amara presa di consapevolezza.

