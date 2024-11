Lazio show, in ascesa le quote scudetto dei biancocelesti: il dato

La Lazio, nella stagione di Serie A 2024/2025, sta vivendo una fase di rinascita sportiva sotto la guida del nuovo allenatore Marco Baroni. Dopo anni di buoni risultati, ma a volte altalenanti, il tecnico italiano sembra aver portato freschezza e rigore alla squadra biancoceleste, orientandola verso un calcio compatto e determinato. L’arrivo di Baroni ha dato un chiaro segnale di cambiamento, non solo nella mentalità ma anche nell’approccio tattico, e questo si riflette nei numeri e nelle prestazioni, che stanno entusiasmando i tifosi. La squadra romana, storicamente ricca di talento, appare ora ben equilibrata e solida in ogni reparto, riuscendo a competere efficacemente sia sul fronte nazionale sia europeo.

In Serie A, la Lazio si trova nelle prime posizioni di classifica, dimostrando una costanza nei risultati che mancava da diverse stagioni. Anche le quote scommesse sulla Serie A mostrano come la squadra di Baroni, insieme ad altre grandi del campionato, venga tenuta in considerazione per la corsa allo scudetto, anche se la competizione è serrata e le rivali sono molte. L’Inter, campione in carica, resta la squadra favorita con 1.75, tallonata dal Napoli a 2.25 e più a distanza dalla coppia Atalanta e Juventus, entrambe a 7.50, ma poi c’è proprio la Lazio a 15.00, con maggior considerazione rispetto a Fiorentina (20.00) e Milan (30.00).

La Lazio dunque, con Baroni al timone, possiamo considerarla una vera e propria outsider, visto che ad inizio stagione non era considerata tra le primissime. La capacità di mantenere alta la concentrazione e sfruttare al massimo le potenzialità offensive sta rendendo questa stagione particolarmente promettente.

Tra l’altro, oltre alla Serie A, la Lazio sta dando il massimo anche in Europa League, competizione in cui ha ottenuto finora risultati brillanti, centrando vittorie in serie e dominando la competizione. Le vittorie europee hanno consolidato la fiducia della squadra, che appare motivata a proseguire il cammino continentale con l’ambizione di puntare in alto. Il calendario serrato di campionato e coppe non sembra frenare i biancocelesti, che con una rosa ben costruita stanno reggendo il ritmo delle doppie competizioni.

Il contributo di Baroni è evidente, soprattutto nella capacità di gestire i momenti decisivi delle partite e nelle scelte tattiche che hanno portato a successi fondamentali, sia in Italia che all’estero. In casa Lazio si respira aria di fiducia, e la squadra, forte di una rinnovata unità, mira a chiudere la stagione con un piazzamento di rilievo e magari una sorpresa in Europa.