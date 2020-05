Lazio, si è spento Aldo Nardin: indossò la maglia biancoceleste per una stagione

Oggi ci ha lasciato un ex Lazio. Si tratta di Aldo Nardin, storico portiere della Ternana, club con il quale conquistò anche una promozione in A. L'estremo difensore indossò anche la maglia biancoceleste nella stagione 1980-81. Dopo aver lottato contro una malattia che lo aveva colpito ormai da tempo, si è spento in data odierna ad Arezzo. Avrebbe compito 73 anni il prossimo 17 novembre.

