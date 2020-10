Lazio, si rivede Lulic: il capitano è atteso oggi a Formello

L'infortunio lo sta tenendo lontano dalla squadra, ma Senad Lulic sta provando in tutti i modi a far sentire la sua vicinanza ai propri compagni. Ieri era in tribuna all'Olimpico ad assistere alla sfida contro l'Atalanta e oggi è atteso a Formello. È il capitano, uno dei senatori indiscussi della Lazio e nei momenti di difficoltà la presenza di gente come lui è fondamentale. Ecco perché dopo la brutta sconfitta di ieri il capitano è sceso negli spogliatoi a rincuorare i compagni. Oggi al centro sportivo si valuterà insieme alla società la sua situazione per capire se valga la pena inserirlo nella lista dei 25 o meno, ora o più in là. Inzaghi vuole avere la certezza che tornerà sui suoi livelli, a quel punto non avrebbe dubbi a riaggregarlo al gruppo.

Lazio, in arrivo oggi Andreas Pereira: domani le visite mediche

Lazio - Atalanta, le pagelle dei quotidiani: malissimo gli esterni, si salva solo Caicedo

TORNA ALLA HOME PAGE