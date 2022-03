Lazio, Siviglia: “Derby? È mancata la reazione emotiva. Mercato? Romagnoli è…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Filippo Gabutti

La Lazio deve riscattarsi dopo la brutta prestazione del derby che ha suscitato non poche critiche e perplessità. A tal proposito si è espresso, ai microfoni di TMW, l’ex biancoceleste Sebastiano Siviglia che ha commentato così la stracittadina: “Se mi aspettavo un crollo? No, assolutamente, anche se il primo gol dopo un minuto ha fatto la differenza. Sta di fatto che la Lazio avrebbe potuto fare molto di più ma è venuta a mancare la reazione emotiva, non tanto tecnica. Mancano ancora otto partite e la qualificazione in Europa è ancora alla portata. Sarebbe fondamentale raggiungerla e ricominciare il prossimo anno da un allenatore come Sarri, magari con giocatori adatti alle sue idee”

MERCATO – “Romagnoli? Gran profilo, un giocatore che potrebbe essere molto utile alla Lazio. Al di là della sua fede calcistica, che sarebbe un motivo in più per far bene in biancoceleste, non ci sono altri difensori con le sue caratteristiche a parametro zero. Sono convinto che sia un grande acquisto”

