L'eliminazione dell'Italia ammazza il ranking: a rischio i quattro posti Champions?

© foto di Uefa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA – La delusione dell’esclusione dal Mondiale è fresca e necessiterà di tempo prima di essere metabolizzata, sempre se poi lo sarà del tutto. La mancata presenza in Qatar dell’Italia comporta, al di là del valore della competizione, la mancata possibilità di far valere il calcio italiano agli occhi del mondo sia per quel che riguarda il gioco sia per i giocatori stessi. Oltre a questo c’è sicuramente la probabilità di perdere posizioni nel ranking il che avrebbe ripercussioni anche sul piazzamento in Champions League in Serie A. L'Italia, che da anni delude tanto con la Nazionale quanto con i club nelle competizioni europee, potrebbe perdere i quattro posti Champions, tornando a tre. È un rischio, la possibilità c'è, anche perché senza la partecipazione ai grandi tornei internazionali e mondiali il valore di mercato dei giocatori cala - o comunque non cresce - e l'aspetto economico ne risente. Inoltre bisognerà capire quali saranno le nuove regole dal 2024 per la Champions, anche quello potrebbe essere un fattore determinante per il piazzamento europeo.



