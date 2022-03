La Serie A Cup durante il Mondiale: come e dove si svolgerà

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Nel periodo in cui si disputerà il Mondiale in Qatar, saranno circa 50 i giorni di stop tra novembre e dicembre, la Lega ha pensato di tenere impegnati calciatori della Serie A che non prenderanno parte alla competizione negli Emirati. In che modo? Con un piccolo torneo, una sorta di “Serie A Cup” costituita da una fase a gironi e poi una finale. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’idea originale di De Siervo e Butti però potrebbe subire una variazione. L’intento era quello di trasferire per l’intero periodo di sosta, tutte le squadre negli Stati Uniti ma per motivi logistici e soprattutto economici è piuttosto complicato. Per questo si starebbe pensando di far disputare all’estero solo la fase finale. Nel frattempo, però è spuntato anche l’interesse di un altro stato pronto ad accogliere il torneo. Si tratta degli Emirati Arabi Uniti, la città è Abu Dhabi. L’idea di considerare anche questa seconda opzione nasce dal fatto di voler rendere ancor più conosciuto il campionato italiano all’estero e sfruttare la questione anche in termini di diritti tv dato che in Medio Oriente non sono ancora stati venduti.

