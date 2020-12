Lazio, Sky o Dazn? Dove vedere tutti i match di gennaio dei biancocelesti

Sarà un gennaio molto impegnativo quello che attende la Lazio che tornerà in campo per il primo match del 2021 a Genoa nel match contro la squadra di Ballardini. Si concluderà il mese, sempre fuori casa, a Bergamo contro l'Atalanta il 31 gennaio. Nel mezzo anche il derby della Capitale in programma il 15 gennaio. Ecco dove vedere tutti i match dei biancocelesti.

Il programma completo:

Serie A, Genoa - Lazio (03/01/21) ore 15.00 - Sky Sport

Serie A , Lazio - Fiorentina (06/01/21) ore 15.00 - DAZN

Serie A, Parma - Lazio (10/01/21) ore 15:00 - Sky Sport

Serie A, Lazio - Roma (15/01/21) ore 20:45 - Sky Sport

Serie A, Lazio - Sassuolo (24/01/21) ore 18:00 - Sky Sport

Serie A, Atalanta - Lazio (31/01/21) ore 15:00 - DAZN

