Lazio, “Solo sorrisi in allenamento”: il mood dei biancocelesti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina la gara d’Europa League contro lo Sturm Graz, in programma domani alle 18:45. Una partita importante per la Lazio, determinante per il prosieguo nella competizione. Stamattina i biancocelesti si sono riuniti a Formello, prima della partenza per l’Austria, per svolgere la rifinitura. Come si evince dagli scatti condivisi dalla società tramite i canali social ufficiali, c’è un clima sereno tra i ragazzi di Sarri che, consci dell’importanza del match, hanno svolto la seduta con la massima concentrazione e diligenza sotto lo sguardo attento e determinato del “Capo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Fiorentina - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Lazio, la rinascita di Patric: da riserva a fulcro del gioco di Sarri