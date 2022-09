Lazio - Spezia, dove vedere la partita in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

Sta per tornare la Serie A, messa in pausa momentaneamente per lasciare spazio alle nazionali impegnate tra Nations League e amichevoli. Nel frattempo la Lazio prosegue la preparazione in vista della prossima sfida contro lo Spezia, valida per l’ottava giornata di campionato. C’è attesa per vedere di nuovo in campo i biancocelesti, reduci da un’ottima prestazione contro la Cremonese alla quale cercheranno di dare continuità. La partita è in programma domenica 2 Ottobre all’Olimpico, il fischio d’inizio è fissato per le 12:30. Sarà possibile seguire il match su Dazn, in streaming eseguendo l’accesso sull’app oppure in tv accedendo alla piattaforma tramite il decoder di Tim Vision o Sky. Inoltre, sarà trasmessa anche su Sky e su Sky Go.

