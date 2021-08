Lazio - Spezia, i convocati di Thiago Motta: tornano disponibili Kovalenko e Sala

Alla vigilia della partita contro la Lazio e dopo la conferenza stampa di Thiago Motta, il club ligure ha diramato la lista dei convocati sui propri profili ufficiali. Di seguito il comunicato: "Le Aquile di Thiago Motta sono partite questo pomeriggio per Roma, dove domani alle 18:30 affronteranno la Lazio nel secondo turno della Serie A 2021-2022. Per l'occasione, rispetto a Cagliari, il tecnico aquilotto ritrova disponibili Kovalenko e Sala; prima convocazione per il nuovo acquisto Antiste e l'israeliano Podgoreanu.

Ecco la lista dei convocati aquilotti: 1.ZOET, 7.SALA, 8.KOVALENKO, 9.MRAZ, 10.VERDE, 11.GYASI, 12.VIGNALI, 15.HRISTOV, 17.PODGOREANU, 19.COLLEY, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.ANTISTE, 25.MAGGIORE, 27.AMIAN, 28.ERLIC, 40.ZOVKO, 43.NIKOLAOU, 94.PROVEDEL".

