Lazio - Spezia, Thiago Motta incensa Sarri: “Un’ispirazione per me". E sulla gara...

Domani alle 18:30 la Lazio debutterà all’Olimpico di Roma nella contro lo Spezia, valida per la seconda giornata di Serie A. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, l’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha espresso il suo parere sul campionato reputandolo di livello e su Maurizio Sarri: “È un’ispirazione per me. Si può imparare sempre, giovane o no, non è la cosa più importante. Ho imparato da quando ho giocato fino ad oggi, spero di farlo sempre perché vuol dire che avrò voglia di fare questo lavoro. Da Sarri si può imparare sempre, ha fatto una grande carriera e ha un futuro importante. Gli auguro il meglio. Sto imparando molto, il calcio non si ferma più, è in evoluzione continua e dobbiamo essere sempre attenti: ascoltare tanto e imparare”.

SULLE CONDIZIONI DELL’OLIMPICO – “Partita dura? Mi aspetto una partita difficile per noi, dovremo essere pronti ad affrontarla come alla prima. Ora prepariamo questa partita per prepararla nel miglior modo possibile e per fare la miglior partita”.

