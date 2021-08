Lazio - Spezia, Paganini attacca Sarri: "Non si infierisce sull'avversario, è mancanza di stile"

AGGIORNAMENTO 12:05 - Dopo il tweet del giornalista Paolo Paganini il mondo di Twitter si è scatenato. Sono moltissimi i tifosi che hanno sostenuto la Lazio andando contro il telecronista. Tra i vai sostenitori uno in particolare ha chiesto di che squadra fosse Paganini, ipotizzando della Roma. Ecco la risposta del telecronista di Raisport: "Risposta sbagliata. Tifo per lo Spezia. In ogni caso quella squadra che hai citato ti ha dato Eriksson Mancini Veron Mihajlovic Chiesa Jugovic e senza quelli col c***o che vincevi qualcosa".

Una Lazio strabiliante quella di ieri sera. Sarri batte la squadra di Thiago Motta e lo fa con un risultato spumeggiante: 6-1. Entrando nella partita, al 54’ Felipe Anderson lotta con Amian, vincendo anche il duello fisico, ma viene trattenuto dal difensore. Per Dionisi, il direttore di gara, non ci sono dubbi, azione giudicata come "DOGSO" ed è cartellino rosso per il giocatore dello Spezia. Su quest'episodio ha avuto da ridire qualcosa Paolo Paganini, telecronista di Raisport, che su Twitter ha scritto: "Lazio squadra molto forte ma non si infierisce MAI sull’avversario in inferiorità numerica. È una questione di stile che non c’è! ThiagoMotta deve pensare che non è più al Psg ma allo Spezia e ci vuole umiltà. Ci vogliono 5 acquisti VERI sennò è serie B". La Lazio dal canto suo ha fatto un'ottima prestazione, dominando già dal 5' minuto con il pareggio di Immobile.

