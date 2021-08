Lazio, Immobile felice per la vittoria con lo stadio pieno: "Finalmente" - FT

"Con la nostra gente nel nostro stadio….finalmente". Così Ciro Immobile ha voluto festeggiare sui social la vittoria di ieri sera contro lo Spezia. Il bomber della Lazio ha giocato per la prima volta in casa da capitano a tutti gli effetti. Questo poteva scatenare in lui emozioni contrastanti che avrebbero potuto minare la sua serenità in campo, ma così non è stato, anzi. King Ciro ha saputo essere incisivo sotto porta, segnando una tripletta. Una volta gonfiata la rete, è corso sotto la Nord per mischiarsi con la sua gente. Così le vittorie sono molto più belle.