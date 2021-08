Lazio - Spezia, i numeri del match: è Sarriland all'Olimpico

RASSEGNA STAMPA - Che serata da urlo all'Olimpico di Roma. La Lazio vince e lo fa con una prestazione magnifica: successo da incorniciare. In 4 minuti subisce un gol che però non ha assolutamente tagliato le gambe ai ragazzi di Sarri. Nemmeno un minuto e Immobile si prende per mano la Lazio e la porta ad accorciare le distanze. Da lì i biancocelesti si sono rialzati e hanno tirato fuori quella tenacia e fame da gol che tanto mancava. Sono sei le reti messe a segno, e questa è la seconda vittoria consecutiva in campionato. Stando alle statistiche riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, si può notare come i biancocelesti abbiano dominato sullo Spezia. Sono i 18 tiri biancocelesti contro i 5 della squadra di Thiago Motta. Tra questi la Lazio ne ha calciati 10 nello specchio contro i 2 della squadra avversaria. I tiri da dentro l'area corrispondono a 11 vs 2, per quelli da fuori 7 contro i 3 dello Spezia. I biancocelesti hanno vinto anche 36 duelli contro i 28 dei liguri (56.3% vs 43.8%). Anche nel possesso palla la Lazio ha dominato, infatti 61.3% corrisponde ai biancocelesti, mentre per i bianconeri solo il 38.7%. Infine la squadra capitolina ha totalizzato 694 passaggi contro i 430 dello Spezia, di cui alla Lazio sono riusciti per una percentuale pari al 90.9% vs 81.6%. E' Sarriland all'Olimpico.

