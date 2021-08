Lazio, la domanda social su Pedro scatena la reazione dei tifosi - FOTO

Che Lazio. Nella serata di ieri la squadra di Sarri ha trionfato sullo Spezia per 6-1. Uno dei protagonisti di questa prestazione notevole è stato anche Pedro. L'ex Roma ha iniziato con il piede giusto, infatti è stato lui a servire il passaggio vincente nella prima rete di Immobile. Un assist davvero decisivo per ribaltare completamente il momentaneo vantaggio dello Spezia con la rete di Verde. A omaggiare la sua prestazione è stata anche la società tramite il proprio account Instagram, chiedendo: "Quanti cuori per Pedro?".

