Calciomercato Lazio, lo sprint finale porta Romagnoli?

RASSEGNA STAMPA - Con due giorni alla fine del mercato tutto può succedere, anche per la Lazio che cerca ancora l'erede di Correa e forse un rinforzo in difesa. Per quanto riguarda il ruolo di esterno, il favorito resta Kostic, Zaccagni è il piano B, anche se per Tare non si può parlare di opzioni A e B. Per il centrale invece, da Formello ribadiscono che se non parte Vavro (inserito nella lista dei 25) non arriva nessun altro, ma gli ultimi scampoli di mercato potrebbero regalare un nuovo tassello a Sarri, soprattutto dopo il primo forfait stagionale di Luiz Felipe. Si è rifatto avanti il nome di Rugani ma, secondo Il Messaggero, l'idea Romagnoli potrebbe prendere piede, dipende tutto dallo sprint finale di 72 ore che può regalare la Lazio, spesso protagonista sui gong di mercato. Il difensore del Milan ha il contratto che scade nel 2022, è tifoso laziale dichiarato, mancino, perfetto per la linea a quattro, in rossonero non gioca e in biancoceleste avrebbe più spazio: i margini per un colpo last minute ci sono.

