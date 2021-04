Lazio - Spezia, Pereira: "Gara difficile, pensiamo solo a vincere. Io pronto a una grande gara"

Sui canali ufficiali della Lazio è stato pubblicato il match program, appuntamento fisso quando si tratta di sfide casalinghe. Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma sabato alle 15 all'Olimpico, è stato intervistato Andreas Pereira: "Sappiamo che sarà una gara difficile, lo Spezia è una buona squadra ma lo siamo anche noi. Per questo dobbiamo pensare solamente a fare la nostra partita e vincere. Se sono cambiato rispetto allo scorso dicembre? Sono qui da sei mesi, ho capito tutto quello che il mister vuole e come giochiamo. Mi sento molto meglio rispetto all'inizio di stagione e sono pronto per fare una grande partita. Nazionale? Ci penso, è normale. Il mio pensiero principale però è far bene con la Lazio, poi vedremo se arriverà la chiamata del Brasile. Gruppo? Siamo davvero affiatati e questo ci dà una forza in più, è molto importante stare uniti in campo e aiutarsi a vicenda".

Atalanta, Gasperini: "Vaccini per calciatori? Vanno indirizzati a chi è più esposto, noi tutelati"

FORMELLO - Lazio, Immobile gioca. Marusic dietro, Pereira chance da mezzala

TORNA ALLA HOMEPAGE