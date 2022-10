Lazio - Spezia, Tare: “Ecco cosa serve per creare una mentalità vincente”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre partita di Lazio - Spezia, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Igli Tare. Queste le parole del direttore sportivo per presentare la gara: “Per creare una squadra con mentalità vincente serve tempo e anche, a volte, questi passaggi a vuoto che ti insegnano cosa vuol dire giocare a certi livelli e quale attenzione serve per affrontare queste partite. L’esperienza degli anni passati ci ha insegnato che le partite che abbiamo sottovalutato, come accaduto nel 2019, non ci hanno mandato in Champions e ora è il momento di guardare avanti e fare tesoro di questa esperienza”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE