Lazio, squadra a cena insieme dopo il Brescia: offre Lotito

Un modo per festeggiare un'annata storica, con la conquista di un trofeo come la Supercoppa Italiana e il probabile ritorno in Champions League dopo 13 anni di assenza. Stasera, dopo la partita con il Brescia, tutta la squadra è invitata a cena fuori. Un invito, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, recapitato direttamente dal presidente Claudio Lotito. La cena dovrebbe svolgersi da Qvinto a Tor di Quinto e non dovrebbe essere l'unica in programma. Immobile festeggerà con i compagni i suoi 100 gol in Serie A, raggiunti alla prima giornata di campionato.



Lazio, Inzaghi: "Voglio una grande gara, vietato pensare al Napoli. Miglioriamo la classifica"

Calciomercato Lazio, due nomi per il vice Strakosha: i dettagli

TORNA ALLA HOME PAGE