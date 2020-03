Lazio, Strakosha è una sicurezza: dal 2017 solo un portiere ha parato più di lui

Quando serve, Strakosha sa tirare giù la saracinesca. Lo ha dimostrato in questi anni di Lazio, durante i quali più volte ha esibito parate decisive. Continuità e impegno, la sua formula magica. I dati Opta sottolineano una statistica interessante: dal 2017 a oggi, Strakosha, è stato il secondo portiere ad effettuare più interventi in Serie A. Sono ben 291, in 99 partite. Solo un altro estremo difensore ha fatto meglio, Sirigu del Torino (314 in 98 gare). Terzo sul podio Consigli del Sassuolo (284 in 92 match).

