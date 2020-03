Coronavirus / Rugani, la fidanzata: "Sta bene! Ne usciremo più forti"

CORONAVIRUS CALCIO - Come una doccia fredda. La notizia della positività di Daniele Rugani al Covid-19 ha scosso il mondo del calcio. L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus ha messo in ginocchio l'Italia con il governo che ha imposto alle persone di stare a casa per evitare che il virus possa svilupparsi. Il giocatore della Juventus è il primo caso accertato in Serie A e 121 persone tra dipendenti e compagni di squadra sono in quarantena. Rugani è rimasto alla Contimassa, ma al momento sta bene come spiega la fidanzata Michela Persico. La giornalista ed ex volto di SportMediaset ha raccontato a Il Corriere della Sera di come abbia appreso la notizia al telefono. Il giocatore ha preferito tenersi lontano e rimanere nel centro sportivo bianconero, mentre lei si trova nella loro casa di Torino. Rugani sta bene e non ha sintomi, ma Michela spiega come è andata: "Lunedì aveva 37.5 di febbre e ha chiesto di farsi controllare. Il giorno dopo il test è risultato positivo, ma lui non aveva già più la febbre. Non ce lo aspettavamo. Non ha tosse o altro e questo ci conforta". La ragazza, originaria di Alzano Lombardo (uno dei comuni più colpiti dal Covid-19), spiega che molte persone probabilmente non sanno di essere positivi perché asintomatiche e per questo invita tutti a stare a casa. Non sa come il giocatore possa aver contratto il virus e spiega che, dopo il primo focolaio di Codogno, lei non abbia mai fatto ritorno a Bergamo o provincia. Sia lei che Rugani hanno seguito tutte le procedure e da una settimana si trovavano in isolamento volontario uscendo solo per le primarie esigenze. La Persico è convinta che questa vicenda rafforzerà il loro rapporto e anche Rugani come uomo e calciatore, ma spera che per lui, l'Italia e il Mondo la vicenda si risolva il prima possibile.

