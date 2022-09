Lazio, tabù trasferte in Europa: il bilancio delle ultime sfide internazionali

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La clamorosa sconfitta in casa del Midtjylland certifica un problema che la Lazio ormai da troppo tempo si porta dietro, ovvero quello con le partite fuori casa in ambito internazionale. Infatti dopo la vittoria al Velodrome di Marsiglia per 3-1 nel 2018 nelle successive 14 partite europee lontano dallo stadio Olimpico è arrivata appena una vittoria. Si tratta del match dello scorso anno in casa della Lokomotiv Mosca vinto per 3-0. Per il resto lo score è tremendamente negativo. Sono ben nove le sconfitte contro Apollon Limassol, Siviglia, Cluj, Celtic Glasgow, Rennes, Bayern Monaco, Galatasaray, Porto e appunto Midtjylland. Quattro invece i pareggi di cui tre in Champions League contro Club Brugge, Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund e uno a Marsiglia in Europa League. Un bilancio da invertite assolutamente per poter sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.