Lazio, tanti auguri a Beppe Signori che oggi spegne 53 candeline

Tre titoli da capocannoniere con l'aquila sul petto, capitano e idolo dei tifosi. Giornata speciale quella di oggi per Beppe Signori che spegne 53 candeline. L'ex biancoceleste in cinque anni e mezzo di Lazio collezionò 195 presenze mettendo a segno ben 127 gol e prendendosi di diritto un posto nella storia e nella classifica marcatori dietro, al'epoca, solo a Silvio Piola. Rimarrà per sempre nella storia la sua mancata cessione al Parma dopo la protesta dei tifosi della Lazio che chiesero a gran voce all'ora presidente Cragnotti di non vendere l'attaccante che alla fine rimase a Roma.

