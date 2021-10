Lazio, tanti auguri alla sezione Paracadutismo che compie 28 anni!

Giornata speciale quella di oggi per la sezione di Paracadutismo della Società Sportiva Lazio 1900 che oggi compie 28 anni.

LA STORIA - Il 28 Ottobre del 1993 presso lo Studio Commercialista Renato Risi in Viale degli Ammiragli, alla presenza del Notaio Ermini, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva “Centro di Paracadutismo del Parco dei Castelli Romani nata nel Marzo del 1991 presso l’Aviosuperficie Pratoni del Vivaro, metteva a verbale il cambio di denominazione dell’Associazione trasformandola in Società Sportiva Lazio Paracadutismo. Il Consiglio dell’Associazione formato dal Presidente Augusta Rosi e dai Consiglieri Stefania Mugavero, Renato Mugavero, Bucci Luisa e Carmine Della Corte votò anche il cambio di Presidenza.E da quel 28 ottobre 1993 ho vissuto per tenere in vita questo sodalizio. Sono stati anni meravigliosi con alti e bassi. E dopo un periodo di bassi sia la Lazio paracadutismo e tornata a volare molto alto.

Questo il post pubblicato sulla pagine Facebook della società firmato da Lino Della Corte: "Il 2021 al momento è la stagione più bella e intensa di questi 28 anni di vita del sodalizio, il merito va a tutti i competitori che hanno voluto rappresentare i colori Bianco Celesti anche per una sola gara condividendo gli obiettivi prefissati lo scorso anno in piena pandemia. Un grazie all’Aero Club Italia per il grande supporto dato ai ragazzi del team Italia al Mondiale in Russia che saluto con tanto affetto. Un grazie sincero ad Arianna Di Magno e Emanuele Grassi della Scuola di Paracadutismo “Crazy Fly Nettuno” per avermi accolto dal 2018 per tutti i miei lanci di allenamento e non solo…".

