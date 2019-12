Lazio, Tardelli e la lettera a Inzaghi: "Complimenti Simone. Domani mostrate il vostro valore!"

Inzaghi continua a guidare la Lazio senza paura. Con il tempo ha plasmato la compagine biancoceleste, protagonista in questa prima parte di stagione di un ottimo campionato. Tanti i complimenti ricevuti durante il percorso dal mister piacentino. Marco Tardelli si è unito a tutti gli altri, elogiando il tecnico del club capitolino tramite un pensiero affidato alle pagine de La Stampa: "Caro Simone, voglio complimentarmi con te per il lavoro che hai svolto fino ad oggi con la tua squadra. Un lavoro silenzioso che mostra al meglio il tuo carattere, il tuo desiderio di tenere un profilo basso, dimostrando con i fatti le qualità da leader. Quelle qualità che servono per conquistare la credibilità in uno spogliatoio e tra i tifosi. Un lavoro certosino, sul campo, inculcando tutti i giorni la tua filosofia e la tua idea di gioco superando le critiche. Hai gestito tutto con saggezza… Domani all’Olimpico voi avrete una grandissima opportunità e l’unica maniera per affrontarla è a viso aperto facendo capire a tutti il vostro vero valore. Buona fortuna".

