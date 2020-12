Lazio, Tare ricorda Paolo Rossi: "Era il mio idolo da bambino, una grossa perdita"

Manca poco all’inizio di Lazio - Hellas Verona all’Olimpico. Igli Tare ha parlato così a pochi minuti dal fischio d’inizio ricordando Paolo Rossi ai microfoni di Dazn: "Per me è morto il mio idolo da bambino, il mondiale '82 me lo ricordo molto bene, eravamo a tifare l’Italia in famiglia davanti alla tv e lui è stato il nostro idolo. L’ho sempre ammirato come calciatore e ho avuto anche il piacere di conoscerlo, è una grande perdita per l'Italia e per il calcio mondiale."