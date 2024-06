Lazio, Tchaouna e il vizio del gol: segna anche in Nazionale - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Loum Tchaouna sarà il primo rinforzo della Lazio in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo un'ottima stagione con la maglia della Salernitana, quantomeno a livello individuale, l'attaccante francese si è conquistato l'ammirazione del club biancoceleste e la conferma con la Nazionale francese U20. Proprio in occasione dell'ultima partita del Maurice Revello Tournament, disputata contro l'Arabia Saudita U23, il classe 2003 è sceso in campo al minuto 77' riuscendo, al 95', a trovare anche il suo quarto gol con la maglia del Blues. Ricevuta palla a centro aerea il numero 19 se l'è spostata sul sinistro e ha calciato nell'angolo alla destra del portiere arabo.