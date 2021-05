Lazio - Torino, tutti seguono il match: Correa tifa all'Olimpico. Mentre Jony... - FOTO

In campo la Lazio sta provando ad andare in vantaggio contro un Torino voglioso di portare a casa un punto fondamentale per la propria permanenza in Serie A. I biancocelesti hanno dalla loro il sostegno dei tifosi che, nonostante la Champions non sia più un obiettivo, vogliono chiudere con delle vittorie la stagione. Annata che ha visto la squadra d'Inzaghi ottenere la qualificazione alla prossima edizione d'Europa League. La gente laziale non può ancora seguire il match dall'Olimpico, ma può farlo Correa che su Instagram s'è fatto sentire con un "Forza Lazio". Direttamente da casa, invece, Jony ha voluto far sapere ai propri followers di star seguendo il match. Di seguito, i due scatti:

Lazio - Torino, Vagnati: "Il futuro è stasera, dobbiamo ottenere un buon risultato"

DIRETTA - Lazio - Torino 0-0: finisce il primo tempo tra le polemiche

TORNA ALLA HOMEPAGE