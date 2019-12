Lazio, tra record e primati: i numeri monstre della squadra di Inzaghi

La Lazio di Simone Inzaghi non vuole fermarsi. La squadra biancoceleste stende la Juventus per 3-1, blinda il terzo posto e avvicina la vetta della classifica. Una prova maiuscola quella fornita da Lulic e compagni che vogliono continuare a sognare in grande. Quella di sabato è stata la settima vittoria consecutiva in campionato, ma anche il decimo risultato utile. Simone Inzaghi ha eguagliato la sua striscia migliore sulla panchina delle aquile stabilita tra il marzo e il maggio del 2018. Adesso il piacentino punta al record di 15 di Delio Rossi del 2006/07 che a fine anno aiutò a conquistare la qualificazione in Champions League. Non è finita qui perché, la Lazio ha ritoccato anche un altro primato già stabilito dal tecnico. Con il 3-1 ai Campioni d'Italia, salgolo a sei le gare consecutive casalinghe con almeno tre reti realizzate (4-0 al Genoa, 3-3 con l'Atalanta, 4-0 al Torino, 4-2 al Lecce, 3-0 all'Udinese e 3-1 alla Juventus). Battendo la Vecchia Signora, poi, Inzaghi si è tolto il lusso di aggiungere anche i piemontesi al lungo elenco di club battuti in campionato sia all'Olimpico che in trasferta. Per completare l'opera, tra le squadre attualmente in Serie A, mancano il Bologna, mai battuto sulle rive del Tevere, e le neopromosse Brescia e Lecce.

RECORD INTERNAZIONALI - La Lazio di Inzaghi, poi, detiene anche record europei. I biancocelesti, in compagnia del Bayern Monaco, sono in vetta alla classifica delle gare in cui sono andati in gol in entrambi i tempi. Aquile e bavaresi ci sono riusciti in nove circostanze, mentre un gradino più sotto ci sono Juventus, Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Lipsia, Manchester City, Schalke 04 e Werder Brema. Rimanendo nel vecchio continente, solo la Torpedo Minsk ha una striscia superiore di partite consecutive con tre o più gol complessivi nel risultato finale. I biancocelesti sono a dieci, mentre i bielorussi a sedici. Nessuno in Europa ha fatto meglio, categorie inferiori comprese.

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche

