Lazio, tra voci e certezze: lo spogliatoio ha già il suo capitano

La questione capitano continua a tenere banco. Il pezzo di stoffa non ha ancora un proprietario designato: la società frena, le voci si rincorrono. Cataldi il più longevo, Marusic il più presente. Patric rimane in corsa, l'ipotesi più recente invece porta verso Zaccagni. In questo mare di indecisione, c'è solo una certezza: lo spogliatoio ha deciso da tempo chi dovrebbe essere la guida della squadra. Danilo è il punto di riferimento, non c'entrano i discorsi di titolarità. E nemmeno i rumors su un suo possibile addio, che tra l'altro al momento non trova riscontri. L'ultimo a confermarlo è stato Provedel: "Per quanto riguarda il discorso capitano, per come ho vissuto io lo spogliatoio, per me è Danilo (Cataldi). Lui è qui da tanto tempo, e più di tutti mi ha fatto capire cosa vuol dire stare alla Lazio". Dichiarazioni che ricalcano quanto detto pochi giorni fa da Marusic. La questione fascia rimane aperta, ma lo spogliatoio ha già deciso da tempo chi è il suo capitano.