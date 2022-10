Lazio, tre appuntamenti per l'esordio di Lazio Style Channel in chiaro su Sky: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Per la prima volta, dal 3 ottobre, il canale Lazio Style Channel sarà disponibile a tutti gli abbonati Sky in chiaro, quindi senza costi aggiuntivi. Per celebrare l'esordio, la Lazio ha organizzato tre appuntamenti nel corso della giornata: l'allenamento mattutino in diretta e le interviste di Angelo Gregucci e Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso. Di seguito il comunicato della società.

"Per festeggiare il debutto di LSC sul 233 di Sky per tutti, il palinsesto consentirà di vivere in diretta l’allenamento delle 11:00. Alla seduta della prima squadra, si aggiungeranno anche due collegamenti radiofonici di grande interesse sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello della “lazialità”.

Alle 10:00 sarà nostro ospite Angelo Gregucci, con il quale rivivremo e analizzeremo il vittorioso confronto con lo Spezia. Alle 11:40 avremo poi il piacere di riavvolgere il nastro fino al pre partita, ovvero al momento in cui è stato tagliato il nastro ai piedi della Curva Maestrelli, proprio attraverso le parole del figlio Massimo".