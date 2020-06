Lazio, 'Tu non sarai mai sola' si allarga: sagome anche per i più giovani

L'iniziativa 'Tu non sarai mai sola' si allarga sempre di più. Durante le partite della Lazio l'Olimpico potrà essere popolato non soltanto dalle sagome dei più grandi, ma anche da quelle dei giovani aquilotti. Come riportato dalla Lazio in una nota ufficiale, sarà possibile infatti acquistare il proprio cartonato anche in compagnia dei propri figli. Un modo per rendere più colorato lo stadio, ma soprattutto per sostenere la Croce Rossa Italiana e aiutare chi è meno fortunato. All'interno di questo progetto sono previste anche le opzioni 'Canta l'inno' e 'Annuncia la formazione'.

CALCIOMERCATO LAZIO, FARES SI PROPONE

LAZIO, INZAGHI CONCEDE UN GIORNO DI RIPOSO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE