Lazio, tutte le prodezze di Strakosha in un solo video - VD

Da enfant prodige a sicurezza tra i pali: Thomas Strakosha alla Lazio è cresciuto sia caratterialmente che umanamente, ma la stoffa del grande portiere l'ha sempre avuta. Oggi il portiere albanese compie 26 anni, ma veste la maglia biancoceleste da quando ne aveva 18. Prima la Primavera, poi il prestito alla Salernitana e in seguito il ritorno, strappando la maglia da titolare a Marchetti: l'estremo difensore ha sempre dato l'impressione di potersi imporre e diventare un punto di riferimento. In questi anni Thomas ha difeso la porta laziale più e più volte, essendo anche in molte occasioni decisivo. La società biancoceleste ha deciso di onorarlo con un video sui social dove sono racchiuse tutte le sue prodezze nel corso di questi anni, sperando che il portiere possa continuare a difendere la porta laziale non appena ritorni in condizione.