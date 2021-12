Lazio-Udinese, i convocati di Gotti: out solo Pereyra

Sono 23 gli uomini scelti da Luca Gotti per la trasferta nella Capitale. L'allenatore dell'Udinese, il cui futuro in bianconero resta in bilico, affronterà giovedì sera la Lazio di Sarri allo Stadio Olimpico per la quindicesima giornata di Serie A. Il fischio d'inizio del match è in programma alle 20:45. Tra i convocati del tecnico è assente solo Roberto Pereyra che resterà fuori a lungo dopo l'infortunio alla spalla rimediato contro il Genoa. Questa la lista friulana.

Portieri - Silvestri, Padelli, Carnelos.

Difensori - Perez, Samir, Zeegelaar, Molina, Nuytinck, Becao, De Maio, Soppy.

Centrocampisti - Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Arslan, Samardzic.

Attaccanti - Beto, Nestorovski, Pussetto, Forestieri, Success, Deulofeu.