Lazio - Udinese in salsa vip: Fognini e Damiano Er Faina sugli spalti -FT

LAZIO SOCIAL - Giornata chiave per la lotta Champions con la Lazio che ospita l'Udinese all'Olimpico. Tra i circa trentamila spettatori, ne spuntano anche due d'eccezione in Tribuna Monte Mario. Damiano Er Faina, star del web e fresco concorrente di Temptation Island Vip, è un habituè dell'impianto capitolino e cerca di non perdersi nemmeno una fatica dei ragazzi di Inzaghi. Contro i friulani, però, non si è presentato solo ma in dolce compagnia. Non si tratta della fidanzata Sharon, protagonista con lui del reality di Canale 5, ma di Fabio Fognini. Il tennista ligure, che si sta godendo le vacanze dopo una stagione importante che lo ha visto imporsi nell'ATP 1000 di Montecarlo, è grande amico di Damiano e lo ha accompagnato a vedere la partita. Lo stesso Fognini si era raccontato un po' di tempo da ai nostri microfoni dicendo di essere tifoso dell'Inter e simpatizzante del Genoa, ma oggi ha voluto vedere le gesta di Immobile e compagni. Chissà che il gioco spumeggiante dei ragazzi di Inzaghi e la bellezza dei nostri colori non lo facciano innamorare della Lazio?