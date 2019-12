Lazio - Udinese la partita più cercata su Google nel 2019: i dettagli

Come accade di consueto alla fine di ogni anni, Google ha pubblicato le ricerche più popolari del 2019 in Italia. Tra le parole o i personaggi più gettonati, c’è spazio anche per il calcio. La partita che ha generato i volumi di ricerca più importanti non è stata la finale di Champions League o una delle sfide che hanno visto protagonista la Juventus campione d’Italia ma, a sorpresa, Lazio-Udinese. Il match in questione, riporta fanpage.it, si è piazzato al secondo posto nella classifica dei ‘Perché’, quelle ricerche effettuate con l’obiettivo di scoprire i motivi di un determinato evento. In particolare, la stringa premiata da Google è stata ‘Rinviata Lazio-Udinese’. Il match risale a febbraio, girone di ritorno dello scorso campionato di Serie A: l’incontro, previsto per domenica 24, venne rinviato perché all’Olimpico era in programma la sfida del ‘Sei Nazioni’ di rugby tra Italia e Irlanda. In quel caso non si optò per un recupero immediato, a causa della semifinale di Coppa Italia che vedeva la Lazio protagonista, e la gara si giocò il 17 aprile.

