Lazio, Bobby c'è: Adekanye rientra in gruppo e spera in una maglia - VD

Parte sfavorito, ma già nell'ultima sfida europea contro il Cluj era riuscito a ribaltare le gerarchie. È uno dei dubbi di Inzaghi: Bobby sì, Bobby no? Intanto la notizia positiva è che Adekanye sia rientrato in gruppo. Una presenza che, al netto della sua condizione fisica (non ha i 90 minuti nelle gambe, ndr), permette al mister di aprire un ballottaggio e riflettere su chi schierare al fianco di Caicedo. La qualificazione è ancora possibile, il turnover sarà ampio ma ragionato. Però, con il Cagliari alle porte e l'ottava vittoria consecutiva in Serie A da puntare con decisione, lasciare un'ora in panchina sia Immobile che Correa è un'idea che potrebbe far venire l'acquolina in bocca a Simone Inzaghi. Dal canto suo l'ex Liverpool ha strappato consensi per voglia e abnegazione alla sua prima da titolare, oltre ad aver colpito il Cluj con l'assist-vittoria per il Tucu. Altre valutazioni che potrebbero far pendere la bilancia dalla parte di Adekanye. Sfavorito ma ancora in corsa per una maglia.

VIDEO - ADEKANYE RIENTRA IN GRUPPO